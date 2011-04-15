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06/07/2018
15:25

Сургутнефтегаз предостерегает от отношений с компаниями-двойниками

ПАО "Сургутнефтегаз" предостерегает от отношений с компаниями-двойниками, сообщила пресс-служба компании в связи с появлением в некоторых СМИ некорректных публикаций с результатами исследования работы АЗС Федерацией автовладельцев России.

Сургутнефтегаз официально заявил о том, что официальным брендом АЗС компании является "Сургутнефтегаз".

Данные заправочные станции акционерного общества осуществляют коммерческую деятельность только в шести регионах России: Санкт-Петербург, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Калининградской областях через сбытовые дочерние общества ПАО "Сургутнефтегаз": ООО "Киришиавтосервис", ООО "Новгороднефтепродукт", ООО "Псковнефтепродукт", ООО "СО "Тверьнефтепродукт", ООО "Калининграднефтепродукт". Автозаправочных станций в других регионах страны у сбытовых дочерних обществ компании нет.

АЗС, содержащие в своём наименовании слова "Кириши", "Сургут", "нефть", "газ" в разных комбинациях, не принадлежащие сбытовым дочерним обществам ПАО "Сургутнефтегаз", не имеют никакого отношения к ПАО "Сургутнефтегаз".

Сургутнефтегаз предостерегает от каких-либо взаимоотношений с компаниями-двойниками с целью исключения негативных последствий, в том числе в случае попыток таких компаний вести переговоры и заключать сделки.

Сургутнефтегаз - одна из крупнейших компаний нефтяной отрасли России. Основные рынки сбыта компании - регионы Северо-Запада России. Согласно независимой оценке, проведённой по МСФО, извлекаемые запасы нефти и газа компании составляют около 2.5 млрд т нефтяного эквивалента. Акционеры компании не раскрываются.

Чистая прибыль Сургутнефтегаза в 2017 году составила 149.7 млрд руб. против убытка в 104.8 млрд руб. годом ранее. Выручка компании выросла на 15% до 1.144 трлн руб. Прибыль от продаж составила 232.21 млрд руб. по сравнению с 235.456 млрд руб.

"AK&M" от 06.07.2018
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