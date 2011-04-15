АЛРОСА добыла уникальный по внешнему виду алмаз - камень выглядит как футбольный мяч. Об этом говорится в сообщении компании.



Алмаз был добыт 4 июля на трубке Карпинского-1 в Архангельской области, которую разрабатывает дочерняя компания АЛРОСА - ПАО "Севералмаз". Камень имеет массу 0.5 карата и размеры 3.5 х 3.2 мм.



"Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале", - сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, цитируемый в сообщении.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 06.07.2018