Gefco и Berge создают совместное предприятие в Испании

Группа Gefco и компания Berge, ведущий мультимодальный логистический оператор в Испании, объявили о создании совместного предприятия в области логистики готовых автомобилей. Как сообщает пресс-служба Gefco, партнёры будут владеть компанией в равных долях.



Новая компания Berge Gefco создаётся на основе подразделений "Логистика готовых автомобилей" представительств обеих компаний в Испании - Gefco Испания и Berge Automotive Logistics (BAL). Сделка подлежит одобрению Еврокомиссией.



Рынок готовых автомобилей Испании - один из крупнейших в мире: ежегодное производство составляет более 3 млн авто, в том числе 2.4 млн экспортируется и 1.2 млн продаётся. Цель Berge Gefco - выстроить более тесные взаимоотношения с клиентами, улучшая ключевые процессы, оптимизируя ресурсы и повышая оперативность.



Клиентам предложат полный спектр услуг по логистике готовых автомобилей, включая транспортировку, хранение, техобслуживание, осмотр и доставку. Объединение ресурсов обеих компаний-партнёров позволит предоставлять комплексные логистические услуги "от двери до двери", включая разработку решения и логистический инжиниринг от производственной площадки клиента до конечных потребителей.



Используя опыт и экспертизу материнских компаний, Berge Gefco имеет все шансы стать новым лидером на рынке логистики готовых автомобилей и создавать дополнительную ценность для своих клиентов, партнёров и сотрудников. Целевым рынком для компании станет Испания, что поможет обоим партнерам развивать международную сеть на других рынках.



Berge Gefco предложит расширенный портфель услуг существующим клиентам обеих партнёров, что позволит снизить риски, связанные с сезонностью. Кроме того, новая компания получит сильный синергетический эффект в области операционной деятельности за счёт объединения ресурсов.



В Berge Gefco будет работать 650 сотрудников. Компания будет владеть 3.4 млн кв. м складских площадей, мощностями для обработки 1.4 млн автомобилей, 700 грузовиков-автовозов, 100 ж/д вагонов. Площадь станций техобслуживания составит 40 тыс. кв. м. в компанию войдут 10 логистических центров, она будет присутствовать в 26-ти морских портах Испании.



Группа Gefco (дочерняя компания ОАО "РЖД") - логистическая компания, располагающая интегрированной инфраструктурой в шести ключевых направлениях: международные авто и железнодорожные перевозки грузов, международные авиа и морские грузоперевозки, логистика автомобилей и запчастей, складская логистика, гибкие и экологичные решения по таре и упаковке (Gefboxsystem), представление интересов клиента в таможенных и налоговых органах.



Представительство Gefco в России было открыто в 2003 году. Компания входит в ТОП-3 среди российских и зарубежных логистических операторов. Её представительства работают в Москве, Домодедово, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге, Новороссийске, Тольятти, Челябинске и Владивостоке. Компанией были открыты первые на территории России логистические центры европейского уровня по хранению и предпродажной подготовке автомобилей. Штат Gefco в России насчитывает более 475 сотрудников.



Выручка группы Gefco за первое полугодие 2017 года выросла на 1.9% до 2.262 млрд евро с 2.221 млрд евро за аналогичный период 2016 года. Показатель EBITDA увеличился на 25.8% до 115 млн евро с 91.3 млн евро.



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