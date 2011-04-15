Ингосстрах вводит упрощённую систему урегулирования убытков для клиентов, пострадавших в результате удара стихии в Ивановской области

Филиал Ингосстраха в Ивановской области принимает заявления от клиентов, имущество которых пострадало в результате грозы с ливневым дождём и градом, по упрощённой системе. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



При обнаружении факта повреждения застрахованного имущества клиентам компании следует зафиксировать полученные повреждения одним из доступных способов: произвести фото или видеосъёмку объекта с отображением текущей даты и координат геопозиции. Если опция автоматического определения местоположения на смартфоне/фотоаппарате недоступна, следует захватить в объектив камеры домовые знаки (адресные таблички) для идентификации застрахованного объекта, подчёркивает страховая компания.



Кроме того, если имущество пострадало в значительной мере, к примеру, ТС не может передвигаться своим ходом или повреждён дом, то в данных случаях достаточно выезда специалиста Ингосстраха на место происшествия и его фотосвидетельства.



В дальнейшем страхователю необходимо в течение 7-ми календарных дней направить письменное заявление (извещение) о наступлении страхового случая в страховую компанию, а также предоставить поврежденное имущество для осмотра. Не стоит забывать, что если клиент обращается в офис без справки ОВД и фотографий с места происшествия, то решение о выплате или об отказе будет приниматься после осмотра имущества, с учётом характера повреждений и установления связей с ЧС.



Ингосстрах заключил дополнительные договоры со станциями технического обслуживания на устранение повреждений автомобилей, пострадавших в результате стихийного бедствия.



Напомним, что 2 июля на территории Иваново и Ивановской области прошла вторая волна грозы с ливневым дождём и градом. В результате удара стихии были повалены десятки деревьев, временно прервано электроснабжение. В городе действует режим ЧС.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 06.07.2018