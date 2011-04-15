Linde и Praxair планируют завершить слияние после продажи европейских активов

Немецкие производители промышленных газов Linde и Praxair намерены завершить процесс слияния в 2018 году, после того как Praxair продаст свои европейские активы японской Taiyo Nippon Sanso Corp. Об этом сообщает Reuters.



Linde и Praxair необходимо продать активы, чтобы получить одобрение регуляторов на сделку стоимостью $83 млрд. Объединённая компания станет мировым лидером газораспределения с выручкой почти $29 млрд и 88 тыс. сотрудников в штате.



"Мы придерживаемся конструктивного подхода для решения проблем в области нормативного регулирования слияния в Европейской экономической зоне", - говорится в заявлении исполнительного директора Praxair Стива Энжела.



Taiyo Nippon Sanso заплатит 5 млрд евро ($5.9 млрд) за европейские активы Praxair, годовой объём продаж которых в 2017 году составил примерно 1.3 млрд евро, тем самым реализуя свою цель повысить глобальную конкурентоспособность компании.



Linde сообщила, что готовится продать ещё активы, чтобы завершить слияние с Praxair в течение текущего года. "Linde и Praxair ведут переговоры с соответствующими властями и с потенциальными покупателями с целью завершить объединение предприятий во второй половине 2018 года", - говорится в заявлении Linde.



Praxair сообщила, что её активы, которые компания намерена продать, включают предприятия по производству промышленных газов в Бельгии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании. Всего на них занято около 2.5 тыс. работников.









AK&M "Рынок слияний и поглощений"