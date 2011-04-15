Glencore выкупит собственные акции на $1 млрд после запроса властей США

Швейцарский трейдер Glencore запускает программу обратного выкупа собственных акций (buy-back). Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы компании.



На выкуп акций планируется направить до $1 млрд.

Выкуп будет проходить в два этапа. Первый этап пройдёт с 5 июля по 7 августа, в преддверии публикации финансовых результатов за первое полугодие, второй - до 31 декабря 2018 года. Последний раз швейцарская компания объявляла buy-back в августе 2014 года.



Акции Glencore упали до годового минимума, свидетельствуют данные Лондонской биржи. Это произошло после того, как минюст США потребовал у "дочки" компании документы о соблюдении Glencore законов о борьбе с коррупцией за рубежом и об отмывании денег. Запрошенные документы касаются бизнеса трейдера в Нигерии, Конго и Венесуэле.



Glencore - акционер ПАО "НК "Роснефть": в начале 2017 года консорциум катарского фонда QIA и Glencore купил 19.5% акций российской нефтяной компании. Позднее Glencore решила расформировать консорциум, так что в итоге у неё может остаться 0.57% Роснефти.



















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