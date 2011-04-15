Глава Ростуризма обсудил вопросы защиты российских туристов по линии туроператора "Натали Турс"

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Испании в Российской Федерации Игнасио Ибаньесом Рубио. Об этом говорится в материалах ведомства.



Также в Ростуризме прошла рабочая встреча главы ведомства Олега Сафонова и Советника по культуре и туризму Посольства Турецкой Республики в Российской Федерации Джелаля Кылыча. В беседе также принимал участие заместитель председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, эксперт Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Давыденко.



Центральной темой обсуждения стала защита прав и законных интересов российских туристов, находящихся в Испании и Турции по линии туроператора "Натали Турс".



Глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил об имеющих место фактах досрочного выселения из гостиниц российских туристов, а также требованиях с них принимающими организациями и отельерами повторной оплаты проживания из-за претензий контрагентов к "Натали Турс". Такие случаи не носят массовый характер, однако вызывают серьёзную озабоченность и требуют вмешательства со стороны регулирующих органов.



Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов обратился к испанским и турецким властям с просьбой оказать максимальное содействие российским туристам в возникающих конфликтных ситуациях исходя из норм международного права, в соответствии с которыми споры между хозяйствующими субъектами не должны нарушать права и затрагивать законные интересы туристов.



Со своей стороны Игнасио Ибаньес Рубио и Джелаль Кылыч полностью поддержали позицию Ростуризма и гарантировали, что турецкие и испанские стороны примут все надлежащие меры для защиты прав и интересов россиян, находящихся на отдыхе.



Напомним, один из крупнейших туроператоров "Натали Турс" аннулировал все оплаченные и подтверждённые туры. Как сообщал ТО, "в связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнёрами, ООО "Панорама Тур" (юридическое лицо Натали Турс) не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время. Все заказы/услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. При этом операционная деятельность компании осуществляется в рабочем режиме. Туристы с выписанными авиабилетами на регулярных рейсах и оформленными визами смогут воспользоваться данными услугами по своему усмотрению в полном объёме", сообщал туроператор.



"AK&M" от 06.07.2018