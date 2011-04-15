Созданная к ЧМ-2018 инфраструктура будет эффективно использоваться, В.Путин

План по использованию созданной к Чемпионату мира по футболу инфраструктуры для развития физкультуры и спорта будет разработан после мундиаля, заявил президент России Владимир Путин, сообщил столичный Стройкомплекс.



"Мы особое внимание будем уделять развитию футбольного наследия. Совсем скоро, после окончания первенства, соберемся со всеми, кто занимается организацией физической культуры, с теми, кто занимался строительством и эксплуатацией спортивных сооружений и инфраструктуры в целом, и составим план использования созданной спортивной, инженерной, транспортной инфраструктуры для развития физической культуры в стране", - сказал В.Путин на встрече с легендами мирового футбола в Кремле.



Среди участников встречи - лучший игрок ЧМ-2010 уругваец Диего Форлан, чемпион Европы 1988 года в составе сборной Нидерландов Марко ван Бастен, шестикратный победитель чемпионата Англии по футболу, победитель Лиги чемпионов 2008 года Рио Фердинанд, чемпион Европы 1992 года в составе сборной Дании Петер Шмейхель, обладатель Кубка Конфедераций 1999 года в составе сборной Мексики Хорхе Кампос, бронзовый призер ЧМ 1998 года по футболу в составе сборной Хорватии Звонимир Бобан и серебряный призер ЧМ 2009 года по футболу среди женщин в составе сборной Англии, обладатель Кубка УЕФА 2007 года среди женщин Александра Скотт.



Отечественный футбол на встрече представлял олимпийский чемпион по футболу 1956 года, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.



В конце июня В.Путин поручил правительству и руководителям регионов обеспечить эффективное использование созданной к ЧМ инфраструктуры, включая формирование условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе для детского спорта.



Доклад о дальнейшем использовании футбольной инфраструктуры должен быть подготовлен к 15 августа.



Поручение дано по итогам "прямой линии" В.Путина, состоявшейся 7 июня. Тогда он отмечал, что спортивные объекты, построенные в рамках подготовки к проведению ЧМ, не должны в дальнейшем использоваться для размещения рынков.



"Хочу обратиться к своим коллегам в регионах: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов. Категорически невозможно такое развитие событий, такое использование этих замечательных объектов", - подчеркнул президент.



Напомним, Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.



Матчи ЧМ принимают Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.



"AK&M" от 06.07.2018