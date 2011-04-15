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06/07/2018
15:51

МЦК воспользовалось 200 млн человек

Московское центральное кольцо (МЦК) встретило 200-миллионного пассажира, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах столичного Стройкомплекса.

"Кольцо работает около двух лет и продолжает набирать популярность. Ежедневно оно перевозит 400 тыс. пассажиров", - написал С.Собянин на своей страничке в "Твиттере".

За шесть месяцев 2018 года Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) перевезли более 1 млрд 262 млн пассажиров. Это на 27 млн больше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, Московское центральное кольцо - фактически новая линия наземного метро, которая запущена 10 сентября 2016 года.

Магистраль длиной 54 км проходит по 26 районам Москвы. Она имеет 15 пересадок на девять линий метро и шесть - на пять радиальных железнодорожных направлений. Это позволило создать дополнительно около 300 новых маршрутов.

"AK&M" от 06.07.2018
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