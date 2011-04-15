Россия и ОАЭ договорились об отмене виз

В Казани сегодня, 6 июля, было подписано соглашение между правительствами России и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) о взаимной отмене визовых требований для граждан этих стран. Об этом пишет газета "Ведомости".



"Мы сегодня были свидетелями подписания межправительственного соглашения об отмене визового режима для граждан России и Эмиратов", - сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.



"Мы уже фиксируем существенный прирост турпотока из России в ОАЭ, который в прошлом году вырос более чем на 50%. Объединённые Арабские Эмираты посетили свыше 750 тыс. российских туристов, вклад которых в экономику вашей страны, по экспертной оценке, превысил $2.3 млрд. С учётом предстоящего снятия визового барьера рассчитываем также на увеличение встречного турпотока граждан из Эмиратов", - сказал Д.Мантуров на заседании межправительственной российско-эмиратской комиссии.



С 1 февраля 2017 года ОАЭ значительно упростили порядок выдачи 30-дневных виз россиянам, введя де-факто безвизовый режим. Сейчас граждане России получают эмиратскую въездную визу прямо на границе и бесплатно. До этого виза стоила порядка $100 и оформлялась минимум неделю.



"AK&M" от 06.07.2018