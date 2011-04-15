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06/07/2018
16:53

Вестибюли метро "Рязанский проспект" и "Орехово" закроют на ремонт

В Москве с 6 июля временно не будут работать южный вестибюль станции "Орехово" Замоскворецкой линии и западный вестибюль станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.

Жителям, пользующимся южным вестибюлем станции "Орехово" (выход к Шипиловскому проезду), нужно будет перейти в северный вестибюль (выход к улице Баженова).

Кроме того, с 22 часов закроется на ремонт западный вестибюль станции "Рязанский проспект" (выход к Рязанскому проспекту, дом 48). Выйти в город и зайти на станцию можно будет через восточный вестибюль (выход к Рязанскому проспекту, дом 75, корпус 2).

Работа обоих вестибюлей в обычном режиме возобновится 9 июля с открытием станций.

Выбрать нужный маршрут в дни закрытия пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), пояснили в ГУП "Московский метрополитен".

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.

Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.

Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

"AK&M" от 06.07.2018
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