Средний прирост турпотока в города-организаторы матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 составил 74%. Об этом сообщил Ростуризм.



По предварительным данным, полученным из регионов проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, города-организаторы турнира приняли в июне суммарно более 5 млн туристов.



Турпоток в российскую столицу составил более 2.7 млн человек, в Санкт-Петербург - 600 тыс., в Сочи - 519 тыс., в Самару - 224 тыс., в Ростов-на-Дону - 190 тыс., в Казань - 180 тыс., в Екатеринбург - 165 тыс., в Саранск - 160 тыс., в Калининград - 130 тыс., в Нижний Новгород - 120 тыс., в Волгоград - 111 тыс. туристов.



Прирост числа туристов в городах-организаторах ЧМ-2018 составил от 19% (Москва) до 1678% (Саранск). Средний рост турпотока - 74%.



Количество иностранных туристов в 11 городах ЧМ, по данным регионов, в июне по предварительным оценкам составило 2,9 млн человек. Прирост к июню прошлого года составил от 20% (Санкт-Петербург) до 235 раз (Саранск). В Калининграде и Екатеринбурге въездной турпоток в июне 2018 года вырос в 10 раз по отношению к прошлогоднему показателю, в Волгограде - в 15 раз. В других городах чемпионата отмечен прирост числа иностранных туристов в среднем в 1.5-2 раза.



Кроме того, в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в минувшем июне отмечен рекордный уровень загрузки отелей - в 2-3 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя загрузка отелей в период проведения чемпионата составила от 70% (Волгоград) до 94% (Москва). В дни матчей она возрастала - в Саранске - до 100%, в Москве - до 98%, в Екатеринбурге и Калининграде - до 97%.



Проведение чемпионата мира по футболу FIFA2018 обеспечило мощный импульс развитию гостиничного бизнеса в России. В целях удовлетворения повышенного спроса на услуги коллективных средств размещения в период проведения матчей в рамках государственной программы подготовки к ЧМ-2018 был привлечен большой объем частных инвестиций в строительство новых отелей, в том числе высоких категорий. При кураторстве Ростуризма построены и введены в эксплуатацию 20 новых отелей в городах-организаторах турнира. Все проекты реализованы исключительно за счет внебюджетных средств.



В Волгоградской области для приема участников чемпионата открыты три новых отеля категории "четыре звезды", в Калининградской и Ростовской областях, а также в Республике Мордовия - по одной "пятизвездочной" и по три "четырехзвездочных" гостиницы. Гостиничный фонд Нижегородской области пополнился одним "пятизвездочным", одним "четырехзвездочным" и двумя "трехзвездочными" отелями. В Самарской области построен и введен в эксплуатацию гостиничный комплекс категории "пять звезд". Что примечательно, построенные к ЧМ-2018 в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске "пятизвездочные" отели стали первыми гостиницами такой категории в этих городах.



Гостиницы функционируют под управлением крупных международных сетей. Общий объем номерного фонда составил 2556 номеров.



"AK&M" от 06.07.2018