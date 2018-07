Нафтогаз направил иск к Газпрому по тарифам на транзит

НАК "Нафтогаз Украины" сегодня, 6 июля, подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с ПАО "Газпром". Об этом говорится в сообщении украинской компании.



Контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом даёт сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню. В своём решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование Нафтогаза о пересмотре тарифа. Таким образом, требование Нафтогаза о пересмотре тарифа по сути осталось нерешенным. В марте 2018 года Нафтогаз направил Газпрому запрос на пересмотр тарифа и инициировал переговоры согласно контракту. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню. Газпром занял на переговорах неконструктивную позицию, вынудив Нафтогаз обратиться в арбитраж, как предусмотрено в контракте. Нафтогаз требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требов ания в $11.58 млрд, не считая процентов.



Напомним, в июне сообщалось, что Апелляционный суд шведского округа Свеа удовлетворил ходатайство Газпрома и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через Украину. "Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов Газпрома за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано Газпромом при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - сообщили в компании.



НАК "Нафтогаз Украины" тогда подтвердил, что апелляционный суд округа Свеа вынес решение о приостановлении исполнения решения арбитража. Решение было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учёта пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса. "Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении. Решение не приводит к автоматической отмене существующих решений в разных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы Газпрома. Оно не приводит к отмене решений Арбитража и не даёт Газпрому возможности требовать у Нафтогаза возврата $2.1 млрд, уже зачтённых решением Арбитража в качестве компенсации Нафтогазу", - говорилось в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 06.07.2018