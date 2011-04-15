Группа "Интер РАО" выкупила у РусГидро 4.915% своих акций за 17.172 млрд руб.

АО "Интер РАО Капитал" и компании группы "РусГидро" 5 июля подписали договоры купли-продажи в отношении 4.915% акций ПАО "Интер РАО". Как сообщает пресс-служба Интер РАО, совокупная стоимость сделок составляет 17.172 млрд руб.



После закрытия сделки основными акционерами Интер РАО будут группа "Роснефтегаз" (27.63%), группа "ФСК ЕЭС" (12.24%), Интер РАО - Капитал (29.4168%). Доля акций в свободном обращении составит 30.71%.



В соответствии со стратегией развития группы до 2020 года акции Интер РАО, находящиеся в собственности Интер РАО Капитала, могут быть использованы для реализации крупному международному стратегическому инвестору или группе финансовых инвесторов с потенциальным увеличением акций в свободном обращении, и иных сделок, направленных на повышение инвестиционной привлекательности общества.



"Формирование оптимальной структуры акционерного капитала - один из ключевых шагов на пути реализации стратегии развития группы на период до 2020 года, - заявил предправления Интер РАО Борис Ковальчук. - Сделка с РусГидро, наряду с приобретением наших акций у ФСК ЕЭС, является эффективным вложением денежных средств группы в один из самых привлекательных активов в отрасли в интересах всех акционеров, заинтересованных в долгосрочном развитии группы. В результате этих сделок мы оптимизировали структуру акционерного капитала и увеличили вес якорных стратегических акционеров".



Основная часть акций, реализованных в ходе сделки, была приобретена группой "РусГидро" в 2011 году путём внесения со стороны ОАО "РусГидро" и ООО "Индекс энергетики - ГидроОГК" в уставный капитал ОАО "Интер РАО ЕЭС" акций ряда электроэнергетических компаний (в рамках допэмиссии акций ОАО "Интер РАО ЕЭС").



Напомним, 29 июня группа "Интер РАО" также выкупила у ПАО "ФСК ЕЭС" 7% акций ПАО "Интер РАО" за 24.5 млрд руб. Ранее, 27 июня, совет директоров ФСК ЕЭС одобрил уменьшение доли принадлежащих обществу акций Интер РАО до 8.57% с 18.57% путём их продажи компаниям группы "Интер РАО" и ООО "ДВБ Лизинг". К продаже планировались 10440000000 обыкновенных акций Интер РАО (10% уставного капитала) по цене 3.3463 руб. за каждую на общую сумму 34.935 млрд руб.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.45 ГВт, тепловая - 25.682 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 29.4168% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 12.24%, АО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 2017 год по МСФО снизилась на 11.2% до 54.448 млрд руб. с 61.312 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.63% до 917.049 млрд руб. с 868.182 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 27.36% до 56.12 млрд руб. с 77.26 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.2% до 64.982 млрд руб. с 68.548 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 0.8% до 95.5 млрд руб. с 96.3 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 17.81% до 22.621 млрд руб. с 19.202 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 10.48% до 247.484 млрд руб. с 224 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за 2017 год по РСБУ сократилась в 6.22 раза до 15.669 млрд руб. с 97.475 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.11% до 40.975 млрд руб. с 43.18 млрд руб., убыток от продаж составил 682.967 млн руб. против прибыли в 2.628 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения уменьшилась в 7.37 раза до 13.372 млрд руб. с 98.589 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за I квартал 2018 года по РСБУ увеличилась в 83.15 раза до 1.292 млрд руб. с 15.544 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 13.81% до 9.741 млрд руб. с 8.56 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"