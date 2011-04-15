МТС приостановили переговоры о покупке RiNet

Переговоры ПАО "МТС" и его дочернего ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) о покупке одного из старейших московских интернет-провайдеров RiNet (ООО "Кронис Плюс") оказались на грани срыва. Как сообщает "КоммерсантЪ", об этом заявил RiNet Тимур Чудутов.



По его словам, МТС вышла из переговоров о покупке интернет-провайдера RiNet. От дополнительных комментариев Т.Чудутов отказался, уточнив только, что собственники открыты для новых переговоров.



Сейчас компанией "Кронис Плюс" владеют Сергей Рыжков и Виктор Лосев, которые не ответили на запрос издания. В МТС также отказались от комментариев.



О том, что МГТС ведёт переговоры о покупке RiNet, в марте 2018 года сообщали "Ведомости", и эту сделку уже одобрил совет директоров МГТС. Весной переговоры действительно находились в активной стадии, но были приостановлены после смены гендиректора МГТС, рассказал источник "Ъ".



О смене главы МГТС было объявлено 1 июня: место Андрея Ершова занял экс-президент системного интегратора "Ситроникс" Павел Кузнецов. Впрочем, источники издания с обеих сторон не говорят об окончательном отказе от сделки: "Если раньше решение покупать было категорическим, то сейчас вопрос подвис, но переговоры продолжаются".



Помимо возможной смены стратегии МГТС, совпавшей со сменой руководства оператора, приостановка переговоров может быть связана с разногласиями о стоимости RiNet. Изначально собственники интернет-провайдера исходно требовали большую сумму, которая существенно снизилась в ходе переговоров, но всё равно не устраивала МТС, отмечает один из источников. По оценкам аналитиков, RiNet стоит до 1 млрд руб. В ходе переговоров речь шла о близких суммах, подтверждает один из собеседников издания.



База RiNet, по оценке "ТМТ Консалтинг", насчитывает около 33 тыс. абонентов, что не превышает 1% столичного рынка широкополосного интернета. Источник "Ъ" на рынке считает, что на самом деле у RiNet не более 17 тыс. активных абонентов, из которых около 20% - юридические лица.



"Интерес МГТС обусловлен тем, что провайдер имеет сеть в центре Москвы, где старый жилой фонд, куда проводить волоконно-оптические линии связи дорого", - пояснил он. Для интеграции провайдера, по его оценке, МГТС потребовалось бы вложить еще около 80 млн руб. Проблема ещё и в том, что владельцы RiNet готовы продавать только сети и клиентскую базу, но не контракты на доступ в кабельную канализацию и обслуживание в ЦОД.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"