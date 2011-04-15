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06/07/2018
18:13

Boeing поглотит бразильское подразделение коммерческих самолётов Embraer

Американский Boeing и бразильский Embraer объявили о создании совместного предприятия по производству региональных самолётов на базе подразделения коммерческих самолетов Embraer. Об этом сообщают "Ведомости".

Фактически речь идёт о поглощении Boeing части бразильской компании: его доля в СП, оценённом для сделки в $4.75 млрд, составит 80%. Коммерческие детали сделки не раскрываются.

Смысл сделки для Boeing - укрепление позиций в противостоянии с Airbus на рынке узкофюзеляжных пассажирских самолётов регионального класса. У Boeing до сих пор не было прямого ответа на новые лайнеры CSeries канадской Bombardier, особенно на 110-местный CS100. При этом Airbus в начале июля закрыл сделку по приобретению 50.01% в проекте CSeries.

В портфеле Embraer есть уже сертифицированные новые региональные самолёты Embraer E-Jet E2 на 80-114 мест, в зависимости от компоновки. Их преимуществом компания называет наибольшее в классе удлинение крыла и новые двигатели, что вместе обеспечивает "более чем 10-процентное" превосходство над конкурентами по стоимости эксплуатации.

В 2017 году Airbus оценивал ёмкость мирового рынка в 6 тыс. новых 100-150-местных самолётов в течение 20 лет. Отметим, что прямым конкурентом E-Jet E2 и CSeries является российский проект Sukhoi Superjet.








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