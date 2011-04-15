Май продолжил тенденцию сокращения количества M&A-сделок. За этот месяц отмечено 28 транзакций - на 9.7% меньше, чем в мае 2017 года (31 сделка). При этом средняя стоимость сделок в мае существенно выросла - на 44% до $44.3 млн по сравнению с маем прошлого года ($30.6 млн). Это обусловлено трендом, начавшимся еще в конце 2017 года - укрупнением сделок и возрастанием роли госкомпаний, которые могут позволить себе крупные покупки. При этом число сделок с участием малого и среднего бизнеса продолжает сокращаться. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Российский рынок M&A переживает затишье. Многие заключенные в этот период сделки или заключаются между аффилированными собственниками, то есть по сути являются фиктивными, или ниже порогового значения в $1 млн для попадания в статистику бюллетеня. Кроме того, снижение курса рубля также препятствует активности российских предпринимателей на этом рынке.



Суммарная стоимость сделок мая также возросла на 31% в годовом сравнении - до $1.24 млрд. по сравнению с $947.3 млн в мае 2017 года. В рублёвом выражении сумма сделок за май 2018 года возросла заметнее - на 45% до 77.6 млрд руб. с 53.5 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, что связано с ослаблением курса рубля.



С 2015 года май оставался одним из самых "провальных" месяцев года на рынке M&A наряду с февралем и сентябрем. Данная тенденция объясняется тем, что многие компании склонны заключать сделки в конце квартала или полугодия, и большая часть крупных сделок II квартала завершается в июне.



Российский рынок M&A так и не восстановился после провала 2017 года. При благоприятном развитии событий снижение рынка M&A по итогам первого полугодия 2018 года может составить 10-15% по суммарной стоимости сделок и 35-40% по числу транзакций.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"