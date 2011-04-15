Первое место на российском рынке M&A в мае заняла торговля

Первое место на российском рынке M&A в мае 2018 года заняла торговля с 7 сделками на $618.2 млн (49.8% объёма рынка). Однако во многом этот результат достигнут благодаря крупнейшей из майских сделок - слияния двух крупных мобильных ритейлеров: "Связного" и "Евросети", - которая оценивается в $505.4 млн. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



M&A-активность в торговле растет стремительными темпами. В частности, в мае 2018 года объем сделок в отрасли вырос в 8.5 раза.



На второе место по итогам месяца опустились с первого строительство и девелопмент с 7 сделками на $207.4 млн (16.7% объема рынка). Этот сравнительно высокий результат достигнут за счет второй по величине сделки месяца: приобретения компаниями PPF Real Estate (Чехия) и Hines (США) офисной башни ТРК "Метрополис" оценочно за $118 млн. Суммарная стоимость сделок в отрасли выросла по сравнению с маем 2017 года в 1.7 раза.



Третье место по итогам мая, как и в апреле, заняла добыча полезных ископаемых с тремя сделками на $189.2 млн (15.2% рынка), крупнейшей из которых стало приобретение HGM трех золотоносных участков на Чукотке за $91 млн. Тем не менее, объем сделок в отрасли остается низким, несмотря на то, что в прошлом году в мае сделки в отрасли не заключались.



На четвертое место в рейтинге отраслей за май 2018 года поднялись услуги с одной сделкой на $75.8 млн (6.1% объема рынка). В частности, Hotel Lotte Co. Ltd. выкупила у Hyundai Heavy Industries отель Hyundai во Владивостоке. При этом объем сделок в секторе вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом.



На пятом месте оказалось страхование (доля рынка - 3.7%), однако этот результат достигнут в первую очередь из-за низкой активности в ведущих отраслях. За этот период завершена всего одна сделка на $46,2 млн по приватизации ГСК "Югория". При этом в мае прошлого года в страховании вообще не было заключено ни одной сделки.



В мае 2018 года не было зафиксировано сделок в таких важных отраслях, как ТЭК и связь. Возможно, затишье на этих рынках связано с введением новых санкций США против российских компаний и предпринимателей, которые теперь вынуждены ждать, пока ситуация стабилизируется. В то же время распродажа активов российских компаний за рубежом продолжается даже в более высоких масштабах, чем раньше - в частности, в металлургии и финансах.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"