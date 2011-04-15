Дайджест газеты "Коммерсант" от 9 июля 2018 года



НА ДВУХСТРАНИЧНОЙ ОСНОВЕ

О ЧЕМ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН И ДОНАЛЬД ТРАМП В ФИНЛЯНДИИ





Ровно через неделю, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это будет их первый полноценный саммит - в прошлом году они виделись дважды, но лишь в рамках других мероприятий. По словам источников "Ъ" в госструктурах США, Москва передала Вашингтону проект двухстраничного совместного заявления президентов. Американская сторона готова взять этот документ за основу, но настаивает, чтобы по итогам саммита в той или иной форме была отражена озабоченность Белого дома по поводу "вмешательства России в выборы 2016 года" и были даны гарантии, что "впредь такого не повторится".





БОЛЕЛЬЩИКИ ВЗЯЛИ ТАКСИ

ЧЕМПИОНАТ МИРА УДВОИЛ ЗАГРУЗКУ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОРОВ



Число пользователей агрегаторов такси во время чемпионата мира по футболу в России увеличилось более чем вдвое, следует из данных "Вымпелкома". По оценке оператора, крупнейший сервис "Яндекс.Такси" во время турнира потерял 5,2 процентного пункта (п. п.) доли рынка, тогда как нарастили ее менее крупные компании, включая Citymobil и Rutaxi. В "Яндекс.Такси" с выводами не согласны.





ПАНАЦИФРА ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ МИНЗДРАВ В НАЦПРОЕКТЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ



Первые материалы Минздрава по будущему нацпроекту в здравоохранении не обещают принципиальных изменений в этом секторе до 2024 года - они есть лишь по части врачей. Как следует из паспорта нацпроекта, к которому уже весьма критично отнеслись в Белом доме, основные усилия Минздрав намерен приложить к дистанционному обучению практически всех врачей в РФ, закупке оборудования в действующие клиники, поголовному медосмотру населения и к завершению своих существующих программ. Новыми и адекватными в проекте пока выглядят лишь планы цифровизации медицины.





ЗА ШТУРВАЛ "АЭРОФЛОТА" НАЧИНАЕТСЯ БОРЬБА

ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ НЕ НАМЕРЕН ТЕРЯТЬ УПРАВЛЕНИЕ



По данным "Ъ", за пост гендиректора крупнейшей авиакомпании России "Аэрофлот" может развернуться борьба. Как рассказали источники "Ъ", хотя Владимир Путин устно одобрил продление на пять лет полномочий действующего главы авиакомпании Виталия Савельева, соответствующая директива правительства пока не подписана. Собеседники "Ъ" не исключают, что в борьбу может включиться экс-министр транспорта Максим Соколов, выдвинутый в совет директоров "Аэрофлота".





YOTAPHONE НАШЕЛ ЧИТАТЕЛЕЙ

СМАРТФОН ПРЕДЛОЖАТ ПОДПИСЧИКАМ "СИНЬХУА"



Китайский холдинг China Baoli раскрыл детали сделки по приобретению контроля в производителе YotaPhone Yota Devices. Из компании выйдет "Ростех", продав свои 25,1% структурам миноритарного акционера China Baoli Уинстона Си, который заработает на перепродаже этой доли $6 млн. Новый контролирующий акционер планирует поставлять YotaPhone клиентам государственного информационного агентства Китая "Синьхуа".





"РОСАТОМУ" ДОЛЬЮТ ДИЗЕЛЯ

"АТОМФЛОТ" МОЖЕТ ЗАБРАТЬ ЛЕДОКОЛЫ У "РОСМОРПОРТА"



Как стало известно "Ъ", в рамках передачи хозяйствующих функций оператора Северного морского пути (СМП) "Росатому" подведомственный госкорпорации "Атомфлот" рассчитывает получить дизельные ледоколы ФГУП "Росморпорт" "Адмирал Макаров" и "Красин". Источники "Ъ" разошлись в оценке идеи: одни замечают, что дизельные ледоколы нужны не только на СМП, другие говорят, что эти суда помогут "Атомфлоту" до ввода флота новых атомных ледоколов. Эксперты согласны, что в общей системе управления СМП логично координировать усилия, но полагают, что почти выработавшие ресурс ледоколы можно передать "Атомфлоту" в доверительное управление.





КРЕМЛЬ ПОДПИТАЕТСЯ ОТ МИНЭНЕРГО

БЫВШИЙ ЗАММИНИСТРА ПОРАБОТАЕТ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА



Заместитель главы Минэнерго Кирилл Молодцов, покинувший министерство на прошлой неделе, перейдет в администрацию президента, где будет курировать президентскую комиссию по ТЭКу. По словам источников "Ъ", он станет помощником главы администрации президента Антона Вайно. В то же время в Минэнерго должность господина Молодцова упразднят, а его профильные темы - газомоторное топливо и соглашения о разделе продукции (СРП) - передадут замминистра Павлу Сорокину.





ДАНИЛ ХАЧАТУРОВ ОТПЛЫВАЕТ ИЗ ПОРТА

БИЗНЕСМЕН МОЖЕТ ПРОДАТЬ УЧАСТОК НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ



Основатель "Росгосстраха" Данил Хачатуров может продать один из последних оставшихся у него активов в сфере недвижимости. Структуры бизнесмена ищут покупателя на участок площадью 20 га у Северного речного порта на Ленинградском шоссе. Рыночная стоимость площадки, где можно построить около 500 тыс. кв. м, может достигнуть 10 млрд руб.







Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 09.07.2018