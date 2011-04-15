Дайджест газеты "Ведомости" от 9 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 9 июля 2018 года.





КАК ПОТРАТИТЬ БЮДЖЕТ



Минфин оценил эффект для бюджета от повышения пенсионного возраста и НДС. В 2021 г. бюджетные вливания в Пенсионный фонд могут сократиться более чем на 150 млрд руб.



Минфин рассчитал, как скажется на бюджете повышение пенсионного возраста и НДС и сколько будет выделено на выполнение майского указа президента, следует из направленных в Госдуму Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 гг. "Ведомости" ознакомились с копией документа.



И доходы, и расходы федерального бюджета серьезно растут по сравнению с действующим бюджетом на 2019-2020 гг. Повышение НДС с 18 до 20% в следующем году обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. - 678 млрд и 728 млрд руб. соответственно, рассчитывает Минфин. Это больше, чем предусмотрено сопроводительными материалами к поправкам о повышении налога: 620 млрд руб. начиная с 2019 г. А вот экономить на повышении пенсионного возраста (для мужчин до 65 лет и до 63 для женщин) федеральный бюджет начнет с 2020 г.





КРЕДИТОРЫ ИСМАИЛОВА ПРОДАЮТ "ПРАГУ"



Кредиторы Тельмана Исмаилова продадут ресторан "Прага". Они хотят выручить за него не менее 2,2 млрд руб.



Здание ресторана "Прага" на Арбате в ближайшее время будет выставлено на торги: начальная стоимость комплекса площадью 9900 кв. м - 2,2 млрд руб. Это следует из сообщения владельца объекта - компании "Прага-АСТ", признанной в октябре 2017 г. банкротом. Дата торгов еще не определена.



"Прага" - один из самых известных и старейших ресторанов Москвы. Первые постройки на его месте появились еще XVII в.



После закрытия Черкизовского рынка в 2009 г. у АСТ начались проблемы с кредиторами - она начала терять активы. Самого Исмаилова в 2015 г. суд признал банкротом.





В РУНЕТЕ ПОКУПАЮТ, ЧТО ПОДОРОЖЕ



В интернете телефоны дороже, чем в обычной рознице. В интернет-магазинах охотнее берут дорогие аппараты.



В первом полугодии нынешнего года средняя цена смартфона, приобретенного российским покупателем в интернет-магазинах, составила 19 000 руб., таковы данные объединенных "Связного" и "Евросети". В целом по рынку в январе - июне этот показатель составил всего 15 200 руб. Всего за первое полугодие в России онлайн было продано 1,6 млн аппаратов - примерно 12,8% общих продаж смартфонов в стране, следует из материалов, с которыми ознакомились "Ведомости". Средняя цена аппарата в традиционной рознице составляла 14 600 руб. - т. е. на 30% ниже, чем в интернет-магазинах.





ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ: СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ



Не знаю, когда после матча Россия - Хорватия заснули Станислав Черчесов и члены его команды, но я не мог сомкнуть глаз до рассвета. Я лежал и думал: какую титаническую и замечательную работу проделал главный тренер сборной России!



И где он нашел силы, чтобы не сломаться, особенно до начала чемпионата, когда в него не верил никто. Станислав Саламович - человек оригинальный. Например, у него есть свой словарь русского языка, где нет слова "проблема" - вместо него "вопрос", и каждый вопрос Черчесов решает по мере поступления вместе с командой. Черчесов отрицает существование "товарищеских" матчей - для него каждый матч "контрольный". Наконец, для особей мужского пола, честно выполняющих свою работу, главный тренер сборной России использует не слово "мужик", а "мужчина". Так вот Черчесов - мужчина. И супертренер.





ПОШЛИНЫ КАК СИМВОЛ



Россия ответила пошлинами на введенные США торговые ограничения. Ответ получился символическим.



Россия включается в разворачивающуюся торговую войну. В пятницу США ввели пошлины на поставки китайских товаров стоимостью $34 млрд. Пекин ответил пошлинами на ту же сумму. В пятницу же премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о повышенных пошлинах на часть американского импорта. Так Россия ответила на введенные Вашингтоном в марте пошлины на металлы (25%) и алюминий (10%).





КАНИКУЛЫ "НАТАЛИ ТУРС"



Cтраховых взносов "Натали турс" может не хватить на всех туристов. Компания пытается отложить выплаты на неопределенный срок.



До конца летнего сезона туроператор "Натали турс" продал 10 000 туров на $15 млн.



Как рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, "Натали турс" застрахована на 150,5 млн руб. по договорам страхования гражданской ответственности и еще на 5,9 млн руб. в фондах персональной ответственности. "Если разделить финансовую гарантию туроператора <...> на всех туристов, получится по 15 600 руб. на человека. Финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим", - резюмировала Тюрина.





РОНАЛДУ СЫГРАЕТ С FACEBOOK



Facebook может запустить реалити-шоу со звездой футбола Криштиану Роналду. Это будет крупнейший видеопроект соцсети.



Facebook обсуждает запуск большого видеопроекта с португальским футболистом Криштиану Роналду. Это может быть реалити-шоу из 13 эпизодов. Как пишет американский Variety, его источники разошлись по тому, насколько проект готов к запуску: один говорит, что финальные договоренности будут подписаны в ближайшее время, другой, напротив, утверждает, что переговоры только начались.



Роналду может получить $10 млн за участие в проекте, пишет журнал.



Роналду - капитан сборной Португалии и, по оценке национальной футбольной ассоциации, лучший португальский футболист в истории. Он играет за испанский "Реал Мадрид". До 2013 г. был самым дорогим спортсменом в истории футбола.





ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ - РАК НАШЕГО ВРЕМЕНИ



Знаменитую во всем мире газету The Los Angeles Times купил врач и бизнесмен китайского происхождения, миллиардер Патрик Хуан Синьсян. Это его вклад в защиту американской демократии.



Китаец родом из Африки переехал в США и пробился в число богатейших людей планеты. Путь его был непрост: с ним судился родной брат, его пациент покончил с собой, его подозревали в попытке нажиться на больных раком. Даже соседи по престижному району Лос-Анджелеса были им недовольны. Но его лекарство против рака стало хитом, а имя самого Синьсяна постоянно попадает на страницы прессы. То он покупает долю в бейсбольном клубе Los Angeles Lakers, то вкладывает сотни миллионов в перекройку медицинской системы страны, то приходит на помощь известной газете, переживающей финансовые трудности.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 09.07.2018