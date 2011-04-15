Повтор! Инфляция в июне в РФ составила 0.6%, с начала года - 2.3%

Инфляция в июне в РФ составила 0.6%, с начала года - 2.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в июне выросли на 0.4%, с начала года - на 2.2%. Цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции за месяц увеличились на 0.4% (+1.1%). На непродовольственные товары цены выросли на 0.4% (+2.3%). Платные услуги населению подорожали на 0.7%, с начала года - на 1.7%.



В июне среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар. Рост цен на сахар-песок отмечался в большинстве субъектов РФ. Заметнее всего он подорожал в Рязанской и Орловской областях - на 14.4% и 10.9% соответственно. В то же время в Чеченской Республике сахар-песок стал дешевле на 1.4%, в республиках Ингушетия и Саха (Якутия), Камчатском крае, Калининградской области и Ямало-Ненецком автономном округе - на 0.6-0.8%.



В группе плодоовощной продукции морковь, капуста белокочанная, свекла стали дороже на 19-23%, лук репчатый - на 11.1%, картофель, яблоки и лимоны - на 4.4-5.9%. Вместе с тем наблюдалось удешевление отдельных видов овощей и фруктов. Цены на огурцы и помидоры снизились на 25.5% и 23.9% соответственно, бананы - на 3.4%, чеснок - на 3.1%, апельсины - на 1.7%, виноград - на 1.6%.



Среди наблюдаемых видов мясопродуктов наиболее заметно подорожали куры охлажденные и мороженые - на 5.4% и окорочка куриные - на 2.1%. Кроме того, на свинину, мясо индейки и кулинарные изделия из птицы цены увеличились на 0.7%.



В группе рыбопродуктов на 1.2-1.4% выше стали цены на рыбу живую и охлажденную, филе рыбное, кальмары мороженые, на 0.6% - рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), на 0.5% - охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород. При этом цены на сельди снизились на 0.6%, рыбу мороженую неразделанную - на 0.4%.



Среди остальных наблюдаемых продуктов питания на 4.5% подорожало пшено, на 0.5-0.9% выросли цены на сыры, маргарин, мороженое, пельмени, манты, равиоли, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта, рис шлифованный.



Одновременно на 1.1% стали дешевле смеси сухие молочные для детского питания, на 0.2-0.6% - молоко питьевое, сметана, чай черный байховый пакетированный, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, зефир, пастила, соль поваренная пищевая, крупа гречневая, горох и фасоль, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, печенье, пиво зарубежных торговых марок, перец черный (горошек).



В июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо моторное. Так, цены на газовое моторное топливо выросли на 7.1%, бензин автомобильный различных марок - на 1.8-2.1%, дизельное топливо - на 1.9%.



Второй месяц подряд отмечается повышение цен на отдельные виды строительных материалов. Так, в июне металлочерепица стала дороже на 1.7%, цемент тарированный - на 1.5%, пиломатериалы - на 1.3%, еврошифер и кирпич красный - на 0.9% и 0.7% соответственно.



Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0.6-1.1% выросли цены на холодильники, машины стиральные, матрасы детские, сигареты с фильтром, платья женские из хлопчатобумажных или смесовых тканей.



Вместе с тем на 0.4-0.9% стали дешевле персональные компьютеры, телевизоры, телефонные аппараты сотовой связи, лампы электрические, мотоциклы без коляски, скутеры, коньки роликовые, кроссовки для взрослых с верхом из натуральной кожи.



В июне среди услуг пассажирского транспорта тарифы на проезд в поездах дальнего следования выросли на 18.9%, на услуги воздушного транспорта - на 5.5%.



В группе услуг туризма и отдыха на 6-7.9% дороже стали обходиться путевки в дома отдыха, пансионаты и санатории на территории России, а также проживание в гостинице, на 3.3% - поездки в Грецию, на 3.1% - туры на отдых в Испании.



"AK&M" от 09.07.2018