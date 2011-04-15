Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/07/2018
12:19

Ингосстрах застраховал 8 сухогрузных теплоходов

Филиал компании "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге заключил договоры страхования КАСКО судов и ответственности судовладельцев с компанией "Удалённый морской терминал". Об этом говорится в сообщении страховой компании.

В соответствии с условиями договора страховой защитой обеспечен флот компании, состоящий из 8 сухогрузных теплоходов. Договоры заключены сроком на 1 год.

Программа страхования КАСКО судов предусматривает защиту имущественных интересов страхователя от рисков полной гибели или повреждений. Совокупная страховая сумма по договору составила 200 млн руб. Лимит ответственности составляет $10 млн по всем претензиям, а также по каждому страховому случаю.

Помимо полисов страхования, Ингосстрах обеспечил флот страхователя "Голубыми картами" в соответствии с требованиями Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 года. "Голубая карта" позволит судам компании при необходимости получить сертификат, удостоверяющий наличие страхования или иного финансового обеспечения. Он нужен для прохода в территориальные воды или исключительную экономическую зону государств–участников Конвенции.

ООО "Удалённый морской терминал" занимается перевозкой грузов на морских судах заграничного плавания.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 09.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100