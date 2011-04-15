Ингосстрах застраховал 8 сухогрузных теплоходов

Филиал компании "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге заключил договоры страхования КАСКО судов и ответственности судовладельцев с компанией "Удалённый морской терминал". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В соответствии с условиями договора страховой защитой обеспечен флот компании, состоящий из 8 сухогрузных теплоходов. Договоры заключены сроком на 1 год.



Программа страхования КАСКО судов предусматривает защиту имущественных интересов страхователя от рисков полной гибели или повреждений. Совокупная страховая сумма по договору составила 200 млн руб. Лимит ответственности составляет $10 млн по всем претензиям, а также по каждому страховому случаю.



Помимо полисов страхования, Ингосстрах обеспечил флот страхователя "Голубыми картами" в соответствии с требованиями Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 года. "Голубая карта" позволит судам компании при необходимости получить сертификат, удостоверяющий наличие страхования или иного финансового обеспечения. Он нужен для прохода в территориальные воды или исключительную экономическую зону государств–участников Конвенции.



ООО "Удалённый морской терминал" занимается перевозкой грузов на морских судах заграничного плавания.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.















"AK&M" от 09.07.2018