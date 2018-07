Газпром и Узбекнефтегаз обсудили ход разработки месторождения Шахпахты

В Санкт-Петербурге 6 июля 2018 года состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан, председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Алишера Султанова. Об этом говорится в сообщении компании.



Стороны обсудили ход двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о совместной разработке месторождения Шахпахты.



На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в области закупки Газпромом узбекского газа.



АО "Узбекнефтегаз" — основной партнёр "Газпрома" в Узбекистане. Занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа.



В 2017 году Газпром и Узбекнефтегаз заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве.



В мае 2018 года Газпром и Узбекнефтегаз подписали Дополнительное соглашение N 2 к Соглашению о разделе продукции по доразработке месторождения Шахпахты. Документ предусматривает продолжение добычи газа до 2024 года.



Шахпахты — газоконденсатное месторождение, открытое в 1962 году в юго-восточной части плато Устюрт в Узбекистане.



В 2017 году объём закупки Газпромом природного газа в Узбекистане составил 5.5 млрд куб. м.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



от 09.07.2018