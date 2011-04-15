ЦБ выступил против посредничества в пользу иностранных финкомпаний

Банк России предупредил российские финансовые организации о том, что считает неприемлемым их посредничество между иностранными финансовыми компаниями и российскими потребителями финуслуг. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Соответствующее информационное письмо, подписанное главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, направлено банкам, некредитным финансовым организациям, а также СРО в сфере финансового рынка.



Регулятор считает неприемлемой ситуацию, когда инвестор, общаясь с брокером или заходя на его сайт, получает информацию об услугах иностранной финансовой организации, действующей вне юрисдикции Российской Федерации, и имеет возможность заключить договор с такой организацией при фактическом посредничестве российской компании.



Законодательство Российской Федерации устанавливает ряд ограничений на осуществление иностранными банками и некредитными финансовыми организациями деятельности на территории России, напоминает регулятор. Обход данных ограничений несет не только риски для потребителей финансовых услуг, но и подрывает доверие инвесторов как к конкретным финансовым компаниям, так и к российскому финансовому рынку в целом, говорится в письме.



В случае выявления нарушений законодательства (а к таковым может быть отнесено даже размещение ссылок на адреса иностранных финансовых организаций на сайтах российских финансовых компаний) Банк России может применить соответствующие меры надзорного реагирования.











"AK&M" от 09.07.2018