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09/07/2018
14:58

Страховой рынок протестирует новые регуляторные требования

Банк России в процессе внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора, основанного на принципах Solvency II, проведет ряд количественных исследований, направленных на моделирование воздействия новых регуляторных требований на страховой рынок. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Первое количественное исследование касается методологии осуществления оценки индивидуальной платежеспособности страховых организаций в части оценки активов и обязательств, технических резервов, состава собственных средств.

Банк России планирует внедрить риск-ориентированный подход к регулированию страхового сектора в Российской Федерации на основе принципов Solvency II в среднесрочной перспективе.


"AK&M" от 09.07.2018
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