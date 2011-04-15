Страховой рынок протестирует новые регуляторные требования

Банк России в процессе внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора, основанного на принципах Solvency II, проведет ряд количественных исследований, направленных на моделирование воздействия новых регуляторных требований на страховой рынок. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Первое количественное исследование касается методологии осуществления оценки индивидуальной платежеспособности страховых организаций в части оценки активов и обязательств, технических резервов, состава собственных средств.



Банк России планирует внедрить риск-ориентированный подход к регулированию страхового сектора в Российской Федерации на основе принципов Solvency II в среднесрочной перспективе.





"AK&M" от 09.07.2018