IPO Saudi Aramco может не состояться

Работа по первичному публичному размещению акций нефтяной госкомпании Saudi Aramco, которое является важной частью плана экономических реформ Саудовской Аравии, застопорилась. Об этом сообщают "Ведомости".



В результате этого IPO должна была появиться самая дорогая в истории публичная компания. Но теперь саудовские чиновники и знакомые с ситуацией люди сомневаются, что оно вообще состоится.



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман впервые предложил провести IPO в январе 2016 года, и изначально предполагалось, что оно состоится в конце 2017 года. Но размещение несколько раз откладывали, и теперь оно намечено на 2019 год.



Несмотря на задержки, до последнего времени работа над ним продвигалась. Банкиры и консультанты думали над тем, как подготовить Saudi Aramco к IPO, поскольку её операции сильно переплетены с деятельностью правительства и других госкомпаний. Но в последние месяцы проведение IPO стало вызывать сомнения.



По словам осведомлённых источников, Saudi Aramco и страна попросту не готовы к сделке, которая привлечет не только предполагаемые $100 млрд, но и беспрецедентное внимание к главной компании королевства. "Все почти уверены, что [IPO] не будет", - утверждает топ-менеджер Saudi Aramco.



Представитель компании отказался от комментариев, а министерство энергетики и правительство Саудовской Аравии не ответили на вопросы.



В этом году Saudi Aramco попросила юридические фирмы подготовить ее к возможному листингу на нескольких международных торговых площадках. Но позже заявила им, что не планирует принимать решение в ближайшее время, рассказал один из участников процесса.



Руководство самой компании, в том числе председатель совета директоров и по совместительству министр энергетики Халид аль-Фалих, против IPO. Но окончательное решение остается за принцем Мухаммадом, сыном короля Салмана и фактическим руководителем страны.



Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Она является крупнейшей нефтяной компанией мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов, а также по стоимости бизнеса ($781 млрд). Штаб-квартира находится в Дахране.





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