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09/07/2018
15:11

Компания из ОАЭ инвестирует до 110 млн евро в российский проект "Кортеж"

Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun (ОАЭ) войдёт в совместное предприятие по производству и дистрибуции автомобилей Aurus (ранее - проект "Кортеж") в качестве партнёра и инвестирует в него до 110 млн евро. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Минпромторга.

Средства будут направлены на разработку и производство автомобилей класса "люкс" гражданского назначения под брендом Aurus, а также линейки современных защищенных автомобилей. Совместными усилиями стороны намерены развивать серийное производство, дистрибуцию и послепродажное обслуживание линейки автомобилей под брендом Aurus.

Окончательные параметры сделки будут согласованы сторонами до конца текущего года. Соглашение о СП подписали DSDF, ФГУП НАМИ и ПАО "Соллерс".

"Мы сегодня переходим на новый этап по проекту "Кортеж", он теперь называется Aurus. Соглашение подразумевает инвестиции в проект компании Tawazun в части его дальнейшего развития", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Предварительно 30% в проекте Aurus составит доля Tawazun, более 60% - НАМИ и где-то около 5% - Sollers", - сказал Д.Мантуров.

Ранее сообщалось, что совместная компания "НАМИ-Авто", в которой Sollers принадлежит 25%, создана в декабре 2017 года. В настоящее время компания переименована в Aurus. Таким образом, после вхождения компании из ОАЭ в число участников СП, доля Sollers в нём сократится с 25% до 5%. Всё СП, исходя из инвестиций компании Tawazun и её доли в проекте, оценивается в около 367 млн евро.

Компания Aurus, 25% которой владеет Sollers, а остальная доля - у ФГУП "НАМИ", провела сертификацию ряда моделей Aurus в России и работает над сертификацией в Европе. Автомобили Aurus будут показаны в августе 2018 года в Москве и в марте 2019 года в Женеве. Продажи начнутся в 2019 году и в первый год могут составить около 50-70 авто.

Сборка автомобилей проекта ведется на мощностях НАМИ, которые позволяют выпускать около 200-220 автомобилей в год. При объеме заказов более 1.5 тыс. сборка Aurus может быть организована на мощностях Sollers в Татарстане или Ульяновской области.

Проект разрабатывается с 2012 года. Инвестиции в него составили 12.4 млрд руб.

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