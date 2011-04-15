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09/07/2018
16:51

Бюджет получит 600 млрд руб. в год в связи с повышением НДС с 18% до 20%, А.Силуанов

Бюджет получит 600 млрд руб. в год в связи с повышением НДС с 18% до 20%. Об этом заявил первый вице-премьер Правительства, министр финансов Антон Силуанов в Госдуме на парламентских слушаниях.

"Мы остановились на повышении ставки НДС на 2 пункта с 18% до 20%. Это позволит, с одной стороны, создать ресурс в экономике: более 600 млрд руб. в год мы получим от этой меры для финансирования новых проектов", — сообщил А.Силуанов. - При этом это в наименьшей степени затронет бизнес и население с невысокими доходами, поскольку льготные ставки по НДС предлагается сохранить".

В рамках налогового пакета также предлагается зафиксировать на постоянной основе ставку страховых взносов, сохранив её на уровне 22%, а не 26%, как это предусмотрено в настоящее время по законодательству с 2021 года, добавил А.Силуанов.

Комментируя предлагаемые налоговые меры, он рассказал, что будет разработан новый специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход.

"Его апробацию и "пилоты" в субъектах планируется провести уже в следующем году", — сказал А.Силуанов. Эта мера нацелена на вовлечение в легальное поле самозанятых предпринимателей, которые работают сегодня без регистрации, дать им простой инструмент для выполнения обязанностей перед государством.



"AK&M" от 09.07.2018
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