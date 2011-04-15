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09/07/2018
16:58

Ростех продаёт 49% акций "РТ-Химкомпозита"

ГК "Ростех" выставила на продажу 49% акций холдинга "РТ-Химкомпозит", выпускающего продукцию двойного назначения. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы Ростеха.

Стоимость сделки может составить от 1.5 млрд руб. до 3 млрд руб.

Покупателя выберут по итогам закрытого конкурса. Как пояснили в госкорпорации, один из основных критериев - размер средств, которые инвестор готов вложить в холдинг. Разработанная Ростехом инвестпрограмма для РТ-Химкомпозита предполагает инвестирование 32 млрд руб. до 2020 года. Среди других требований к покупателю - расширение рынков сбыта, увеличение продаж, вывод на рынок новых видов продукции и привнесение в холдинг новых технологических компетенций. "Итоги планируется подвести до конца 2018 года", - уточнили в Ростехе.

Контрольный пакет холдинга остается в у госкорпорации. "Это позволит государству влиять на ключевые решения и в полной мере контролировать исполнение гособоронзаказа, федеральных целевых программ, экспортных контрактов по линии ВТС, а также социальную ситуацию", - пояснил глава Ростеха Сергей Чемезов. Взаимные права и обязанности акционеров, а также их взаимодействие пропишут в партнерском соглашении, которое заключат по результатам конкурса.



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