Катарский фонд купил отель Plaza в Нью-Йорке

Фонд Katara Hospitality, контролируемый правительством Катара, приобрёл знаменитый отель Plaza в Нью-Йорке. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на осведомлённые источники.



По их словам, размер сделки составил около $600 млн.

Katara приобрёл контрольный пакет акций у индийской Sahara Group и ещё 25% акций у американской Ashkenazy Acquisition Corp и саудовского принца Аль-Валида бин Талала. Sahara купила свою долю в 2012 году, когда отель оценивался примерно в $575 млн. Но в последние годы индийская компания пыталась продать этот актив. В прошлом году интерес к отелю проявляли более 50 фондов прямых инвестиций, иностранных правительств и других инвесторов, отмечает WSJ.



Отель Plaza был построен в 1907 году и неоднократно упоминался в литературе и кино. В число его бывших владельцев входят основатель сети гостиниц Hilton Конрад Хилтон и нынешний президент США Дональд Трамп.



































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