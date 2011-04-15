Предложение РФ по присоединению к соглашению ВТО по правительственным закупкам будет обновлено в связи с изменениями в административном секторе. К такому решению пришли представители Российской Федерации в ходе мероприятий "недели госзакупок" ВТО, говорится в сообщении ФАС.



В период с 24 по 28 июня 2018 года в Женеве (Швейцария) состоялась "неделя госзакупок" Всемирной торговой организации, в которой приняла участие Екатерина Набатова, заместитель начальника Управления контроля размещения государственного заказа в составе делегации Российской Федерации.



Два дня - 25 и 26 июня - были посвящены двусторонним встречам между делегациями США, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии, Тайвани, Южной Кореи и Европейского союза. Участники рассмотрели оффер Российской Федерации по присоединению к Соглашению ВТО по правительственным закупкам.



В ходе консультаций с иностранными делегациями представители Российской Федерации проинформировали иностранных коллег о системе госзакупок в Российской Федерации и ответили на интересующие их вопросы. Спикеры отметили, что "данный оффер основан на целесообразности и приемлемости условий присоединения для России с учётом её национальных интересов".



27 июня 2018 года состоялось заседание Комитета по государственным закупкам при ВТО, где обсуждался вопрос о присоединении Российской Федерации к Соглашению на основе её первоначального предложения о доступе к рынку.



По итогам встреч представители Российской Федерации проинформировали Комитет о необходимости обновления оффера по присоединению к Соглашению ВТО по правительственным закупкам в связи с изменениями в административном секторе.



Следующее мероприятие "недели госзакупок" Всемирной торговой организации запланировано на 15-17 октября 2018 года. Представители ФАС России также примут в нем участие.







"AK&M" от 09.07.2018