Рост числа потенциальных банкротов по кредитам в первом полугодии замедлился

Количество россиян, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, по состоянию на 1 июля 2018 года составило 926.7 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов). Таким образом, с начала 2018 года количество потенциальных банкротов увеличилось 4%. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



При этом, в 2017 году число данной категории граждан росло достаточно высокими темпами. Так, за второе полугодие 2017 года количество потенциальных банкротов увеличилось на 22.5%.



По состоянию на середину 2018 года основная часть потенциальных банкротов, по-прежнему приходилась на потребительские кредиты – 68%, самую незначительную долю составляли должники по ипотеке - 2.2%. При этом по сравнению с январём 2018 года в структуре должников наивысший рост за прошедший период продемонстрировали физлица, имеющие кредиты на покупку потребительских товаров (+0.8 процентного пункта), займы микрофинансовых организаций (+0.4 п.п.), а также автокредиты (+0.3 п.п.). В то же время сократилась доля потенциальных банкротов по кредитам различных типов (-0.4%) и кредитным картам (-1.1 п.п.). В свою очередь, доля ипотечных заёмщиков фактически осталась неизменной (-0.1 п.п.)





"AK&M" от 10.07.2018