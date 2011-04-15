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10/07/2018
10:03

Повтор! Туроператор "Аврора-БГ" объявил о прекращении туроператорской деятельности

Туроператор ООО "Аврора-БГ" 6 июля публично объявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта. Об этом сообщил Ростуризм.

По информации указанного туроператора, туристам, находящимся в настоящее время в Болгарии и Черногории, будут предоставлены все услуги, предусмотренные договором о реализации туристского продукта, в полном объёме.

Вместе с тем, в случае возникновения проблем с обратными вылетами, а также с незаселением/выселением из отелей туристы имеют право на получение экстренной помощи в установленном порядке.

Для получения экстренной помощи необходимо обратиться в Ассоциацию "Турпомощь".

Гражданская ответственность ООО "Аврора-БГ" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 млн. руб. в страховой организации САО "Якорь".

Напомним, ранее один из крупнейших туроператоров "Натали Турс" аннулировал все оплаченные и подтверждённые туры. Как сообщал ТО, "в связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнёрами, ООО "Панорама Тур" (юридическое лицо Натали Турс) не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время. Все заказы/услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. При этом операционная деятельность компании осуществляется в рабочем режиме. Туристы с выписанными авиабилетами на регулярных рейсах и оформленными визами смогут воспользоваться данными услугами по своему усмотрению в полном объёме", сообщал туроператор.

В июле Ростуризм получил уведомление ООО "Туроператор ДСБВ-турс" о прекращении с 3 июля туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

В июне еще четыре туроператора объявили о прекращении деятельности.

Так, ООО "Матрёшка-Тур выездной туризм" заявило о прекращении с 22 июня туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Туроператор ООО "Радуга Травел Центр" публично объявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта с 11 июня.

Polar tour вынуждено приостановил свою туроператорскую деятельность. Оператор сообщил о невозможности в дальнейшем исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня 2018 года.

Ростуризм получил уведомление ООО "Премиум Тревэл Групп" о прекращении с 25 июня 2018 года туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

"AK&M" от 10.07.2018
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