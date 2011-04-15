На торги выставлена часть площадей предприятия "Светлана" в Петербурге

На электронной торговой площадке Российского аукционного дома (ЭТП РАД) 27 июля состоятся торги в рамках процедуры банкротства ЗАО "Светлана-Оптоэлектроника". Об этом говорится в сообщении РАД.



На продажу единым лотом выставлено два помещения 107.1 и 6.7 тыс. кв. м. Объекты расположены в одном из зданий завода "Светлана" в Выборгском районе Петербурга. Помещения занимают около 70% площадей от всего здания.



Семиэтажное здание, в котором находятся помещения, расположено вдоль Светлановского проспекта, у Светлановской площади. В 2 км от станций метро "Удельная" и "Площадь Мужества", в непосредственной близости - остановки наземного транспорта.



Начальная цена - 105.7 млн руб.

Ранее здесь располагалось производство светодиодов, светильников и противопожарных систем, а также офисные и складские помещения.



Имеется возможность подъезда к зданию для осуществления погрузочно-разгрузочных работ.



"Светлана" - это производственный кластер в черте города. Потенциальный инвестор мог бы использовать данные помещения под размещение типографии или, например, небольшого производства. <…>", - комментирует руководитель департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков Ольга Желудкова, цитируемая в сообщении.



"AK&M" от 10.07.2018