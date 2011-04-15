Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/07/2018
12:48

На торги выставлена часть площадей предприятия "Светлана" в Петербурге

На электронной торговой площадке Российского аукционного дома (ЭТП РАД) 27 июля состоятся торги в рамках процедуры банкротства ЗАО "Светлана-Оптоэлектроника". Об этом говорится в сообщении РАД.

На продажу единым лотом выставлено два помещения 107.1 и 6.7 тыс. кв. м. Объекты расположены в одном из зданий завода "Светлана" в Выборгском районе Петербурга. Помещения занимают около 70% площадей от всего здания.

Семиэтажное здание, в котором находятся помещения, расположено вдоль Светлановского проспекта, у Светлановской площади. В 2 км от станций метро "Удельная" и "Площадь Мужества", в непосредственной близости - остановки наземного транспорта.

Начальная цена - 105.7 млн руб.
Ранее здесь располагалось производство светодиодов, светильников и противопожарных систем, а также офисные и складские помещения.

Имеется возможность подъезда к зданию для осуществления погрузочно-разгрузочных работ.

"Светлана" - это производственный кластер в черте города. Потенциальный инвестор мог бы использовать данные помещения под размещение типографии или, например, небольшого производства. <…>", - комментирует руководитель департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков Ольга Желудкова, цитируемая в сообщении.

"AK&M" от 10.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100