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10/07/2018
11:42

Россия рассчитывает на увеличение турпотока из ОАЭ, заявил Д.Мантуров

Россия рассчитывает на увеличение турпотока из ОАЭ. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, говорится в сообщении Ростуризма.

Напомним, Россия и Объединённые Арабские Эмираты заключили Межправительственное соглашение об отмене визового режима для граждан двух стран. Документ был подписан в ходе заседания российско-эмиратской межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое проходило в Казани под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллы бен Зайда аль-Нахайяна. Ростуризм на заседании представлял замглавы ведомства Алексей Конюшков.

Безвизовый режим создаст дополнительные благоприятные условия для развития деловой мобильности и увеличения туристического потока между двумя странами.

По информации министра, в прошлом году турпоток из России в ОАЭ вырос более чем на 50%, превысив 750 тыс. человек. Их вклад в экономику Эмиратов, по экспертной оценке, превысил $2.3 млрд.

"AK&M" от 10.07.2018
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