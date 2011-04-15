Большая кольцевая линия метро полностью будет построена в 2022 году

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице планируется закончить до конца 2022 года. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса.



Запуск БКЛ будет проводиться участками. Первый - от "Делового центра" до "Петровского парка" - уже открыт: движение поездов запустил мэр Москвы Сергей Собянин 26 февраля 2018 года.



Первый участок Большого кольца включает станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".



Открытия сразу пяти станций метро в Москве не было с 1992 года. Москва практически повторила рекорд почти 30-летней давности. До конца этого года планируется запустить в работу станцию "Нижняя Масловка".



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, Большая кольцевая линия является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. "Мы планируем ввести в строй 69 км линий с 31 станцией. Таким образом, БКЛ может стать самой протяжённой кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего "чемпиона" среди подземных колец - Кольцевую линию Пекинского метро длиной 57 км", - сказал М.Хуснуллин.



Решение начать строительство БКЛ принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Работы стартовали в ноябре того же года.



БКЛ не только создаст новые маршруты и снизит нагрузку на существующие станции метро, но и сформирует задел для развития радиальных направлений столичной подземки.



Так, на юго-востоке строится Кожуховская линия метро. Станция "Нижегородская" будет иметь пересадку на одноименную станцию Большого кольца.



Глава Стройкомплекса отметил, что в будущем планируется развитие ещё трёх новых радиальных направлений метро. "Мы построим Рублёво-Архангельскую линию, которая возьмёт начало от станции БКЛ "Улица Народного Ополчения", а от станции "Улица Новаторов" протянется линия в Коммунарку и Троицк. Кроме того, разрабатывается линия в районы Восточное и Западное Бирюлево и Щербинку от станции "Кленовый бульвар". Благодаря строительству этих линий доступ к метро получат жители 16 районов Москвы", - подчеркнул М.Хуснуллин.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 10.07.2018