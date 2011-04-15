"Газпром нефть" направила 100 млн руб. на реализацию образовательных программ

ПАО "Газпром нефть" направило 100 млн руб. на реализацию образовательных программ в рамках в взаимодействия с профильными высшими учебными заведениями в 2017 году. Об этом говорится в сообщении компании.



В этом году компания продолжила работу по гармонизации образовательных программ вузов с актуальными задачами в сфере технологического развития.



"Газпром нефть" на постоянной основе сотрудничает с профильными вузами страны. Специализированные кафедры компании действуют в Российском государственном университете нефти и газа им. Губкина и Омском государственном техническом университете. В 2017 году в Ульяновском институте гражданской авиации была открыта базовая кафедра обеспечения авиаГСМ и техническими средствами при содействии "Газпромнефть-Аэро". В этом году на базе Рязанского института Московского политехнического университета начнется обучение по специальности "Строительство автомобильных дорог" при участии оператора битумного бизнеса компании - "Газпромнефть - Битумные материалы". Также в сентябре 2018 года в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) открывается еще одна магистратура компании - "Геологическое сопровождение разработки месторождений углеводородов". Над проектами "Газпром нефти" студенты вуза будут работать в новой лаборатории цифрового моделирования СПбГУ. Другие магистерские программы интегрированы в образоват ельный процесс Политехнического университета, Тюменских государственного и Индустриального университетов, Московского физико-технического института, РГУ нефти и газа им. Губкина. Также "Газпром нефть" участвует в развитии совместных программ Томского политехнического университета и британского университета Heriot Watt, где готовят специалистов по геологии и разработке месторождений.



Участники магистерских программ "Газпром нефти" ведут научно-исследовательские работы в Инжиниринговом центре Московского физико-технического института и в лабораториях гидродинамического моделирования и гидродинамических исследований скважин Научно-образовательного центра "Газпромнефть-Политех" в петербургском Политехническом университете. В сентябре 2018 года начнется набор на магистерскую программу компании в Башкирском государственном университете, где будут готовить специалистов с пониманием особенностей геологического строения сложных коллекторов, умеющих применять цифровые технологии обработки и интерпретации данных.



Лекции по предметам нефтегазового профиля на базовых кафедрах "Газпром нефти" ведут специалисты компании. Задачи и кейсы, которые разбирают студенты на занятиях, приближены к реальным технологическим задачам "Газпром нефти" - это позволяет лучше подготовить студентов к дальнейшей работе в современной нефтяной компании.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2017 году выросла на 25.5% до 253 млрд руб. Выручка с учётом пошлин выросла на 18.2% к 2016 году и составила 2.004 трлн руб., скорректированная EBITDA - на 20.8% до 551 млрд руб. Положительный свободный денежный поток (FCF) за 12 месяцев 2017 года составил 65 млрд руб. Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях увеличилась на 4.1% к 2016 году и составила 89.75 млн т.



Основной акционер компании - ПАО "Газпром" (95.68%). Остальные акции находятся в свободном обращении.



"AK&M" от 10.07.2018