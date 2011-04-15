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10/07/2018
12:58

Ингосстрах выплатил более 2 млн руб. в связи пожаром на буровой скважине

Компания "Ингосстрах" выплатила более 2 млн руб. по факту пожара, произошедшего на буровой скважине в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом говорится в сообщении компании.

Страховой случай произошел в сентябре 2017 года - в результате пожара было уничтожено имущество компании-страхователя. По результатам проведенного специалистами "Ингосстраха" осмотра имущества и изучения представленных заказчиком материалов, случай был признан страховым.

Программа страхования предусматривала защиту имущественных интересов страхователя от следующих рисков: пожар, взрыв, стихийные бедствия и/или опасные природные явления, противоправные действия третьих лиц, авария, столкновение с различными предметами (в том числе с транспортными средствами), падение инородных предметов на застрахованное имущество и др.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 10.07.2018
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