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10/07/2018
12:59

Еnel X приобрела Yousave

Enel X, подразделение Группы Enel, занимающееся разработкой инновационных продуктов и цифровых решений, подписало соглашение о приобретении основного бизнес-подразделения итальянской компании Yousave, предоставляющей услуги в области энергоэффективности. Об этом говорится в сообщении компании.

Данное соглашение отличает значительная синергия между бизнес-моделями Enel X и Yousave. Основными целями обеих компаний являются изучение и капитализация трансформации энергетического сектора благодаря использованию возможностей, которые открывает применение новых технологий.

Yousave - энергосервисная компания (ESCo), которая предлагает проектные ресурсы и услуги для экономии электроэнергии и оптимизации внутренних процессов для промышленных и сервисных компаний, а также правительства, с особым фокусом на цифровизацию. Благодаря внедрению передовых и гибких систем управления электроэнергией Yousave также может оптимизировать профили потребления, способствовать сокращению вредных выбросов и повышению экологической устойчивости.

Enel является одним из основных частных игроков в энергетическом секторе Южной Америки и представлена в области генерации, распределения и передачи электроэнергии компанией Enel Am?ricas и её "дочками" в Аргентине, Бразилии, Колумбии и Перу. В Чили компания осуществляет свою деятельность через Enel Chile. Enel также является одним из ведущих игроков в секторе "зеленой" энергетики в Южной Америке, действуя через компанию Enel Green Power. Общая установленная мощность объектов Enel в Южной Америке составляет 21 ГВт, компания обеспечивает электроэнергией более 18 млн клиентов.

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