Специалисты ESET обнаружили новую киберкампанию, в которой используются сертификаты для подписи кода, украденные у компании D-Link Corporation. Об этом говорится в сообщении компании.



Вредоносная компания была зафиксирована ESET после обнаружения нескольких подозрительных файлов. Они были подписаны действительным сертификатом D-Link Corporation. Тот же сертификат использовался в легитимном ПО D-Link.



Убедившись во вредоносности файлов, ESET сообщила о проблеме в D-Link. Скомпрометированный цифровой сертификат был отозван компанией 3 июля.



В ходе исследования в ESET нашли также вредоносные образцы, подписанные сертификатом другой тайваньской технологической компании - Changing Information Technology Inc., которая специализируется на продуктах для безопасности. Данный сертификат отозван 4 июля 2017 года.



С помощью украденных сертификатов распространялись два семейства вредоносных программ: бэкдор для удаленного управления зараженным компьютером Plead и связанный с ним инструмент для сбора паролей, сохраненных в Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Outlook и Mozilla Firefox.



По мнению экспертов, за атакой стоит кибершпионская группа BlackTech, атакующая цели в Восточной Азии. Компрометация технологических компаний демонстрирует высокую квалификацию данной группы.



Использование украденных цифровых сертификатов - распространенный способ маскировки. Сертификаты позволяют вредоносным программам выглядеть как легитимные и обходить защиту, не вызывая подозрений. Метод реализован, в частности, в 2010 году в Stuxnet - первом кибероружии, ориентированном на критическую инфраструктуру.



ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 10.07.2018