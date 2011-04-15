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10/07/2018
13:38

Цены на бензин продолжают влиять на инфляционные ожидания

В июне инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до уровня сентября–октября прошлого года. Показатель достиг 9.8% после 8.6% в мае. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на данные опроса ООО "инФОМ", проведённого по заказу ЦБ.

На рост инфляционных ожиданий в июне повлиял практически единственный фактор – динамика цен на бензин. Это следует из ответов респондентов на широкий круг вопросов о росте цен на товары и услуги.

При этом поступление на рынки нового урожая способствовало снижению в июне цен на ряд плодоовощной продукции. Однако этот факт, судя по опросным данным, остался почти не замеченным респондентами. Это подтверждает высокую чувствительность инфляционных ожиданий населения к всплескам цен на отдельные товары.

По оценкам Банка России, снижение ожиданий может возобновиться с некоторой задержкой по сравнению с прежними оценками, прежде всего из-за налоговых мер. Банк России будет уделять особое внимание реакции инфляционных ожиданий, масштаб и продолжительность которой сейчас еще сложно оценить в полной мере.





"AK&M" от 10.07.2018
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