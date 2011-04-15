Госдума приняла закон, расширяющий полномочия Российской академии наук

Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия Российской академии наук. Соответствующий проект поправок в закон "О Российской академии наук" в Госдуму внёс президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон уточняет цели деятельности РАН, ее основные задачи и функции, а также полномочия. Кроме задач по научному, научно-технологическому и социально-экономическому прогнозированию развития страны РАН будет отвечать за популяризацию достижений науки и техники, в том числе за пропаганду научного прогресса среди детей и молодежи.



Академия должна будет готовить и представлять в Правительство программу фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период, заниматься организацией и координацией фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых в рамках этой программы научными организациями, образовательными организациями высшего образования и иными субъектами научной и научно-технической деятельности, сказано в законе.



Закон предоставляет РАН право направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства и проводить по указанным вопросам публичные слушания, а также закрепляет за РАН необходимость информирования МИД России о международном сотрудничестве в сфере научной и научно-технической деятельности и об иных международных контактах и мероприятиях.









"AK&M" от 10.07.2018