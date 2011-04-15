Госдума ратифицировала Договор между Россией и Сербией о социальном обеспечении

Государственная Дума ратифицировала Договор между Россией и Сербией о социальном обеспечении. Об этом говорится в сообщении ГД.



Ратификация соглашения позволит решить вопросы пенсионного обеспечения граждан обеих стран, проживающих на их территориях.



Договором предусматривается предоставление права на получение страховых пенсий по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца, накопительной пенсии и выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также социальной пенсии тем гражданам России, которые проживают в Сербской Республике и гражданам Сербской Республики, проживающим на территории России.



Согласно Договору, пособие в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием назначает и выплачивает та страна, законодательство которой распространялось на застрахованное лицо в момент получения травмы, а также если заболевание выявлено на территории другого договаривающего государства.



Член Комитета по международным делам Сергей Железняк выразил уверенность, что соглашение позволит решить "действительно важные вопросы для тех наших граждан и членов их семей, которые проживают на территории братской Сербии, и для тех наших коллег из Сербии, которые проживают вместе со своими семьями на территории РФ".



"AK&M" от 10.07.2018