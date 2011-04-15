Принят закон о совместных завещаниях супругов и наследственных договорах, сообщила Госдума.



Изменения в части первую и третью Гражданского кодекса РФ Государственная Дума одобрила в окончательном чтении.



Поправки были разработаны и внесены группой депутатов во главе с председателем Комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.



Документом предлагается включить в Гражданский кодекс такое понятие как "совместное завещание". Составить его могут только люди, состоящие в зарегистрированном браке.



"В совместном завещании супруги вправе по своему обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам, любым образом определить доли наследников в указанных наследственных массах, определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, и включить в завещание иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом", - сказано в пояснительной записке.



По словам П.Крашенинникова, в российской юрисдикции существуют пока только завещания, составленные одним лицом. Если наследодатель составил завещание, то наследование происходит в соответствии с его волей. Если завещания нет, то к наследованию призываются наследники по закону - согласно очередности исходя из степени родства, и имущество распределяется между ними в равных долях. Но существует еще так называемая обязательная доля в наследстве, которая передается определенным лицам в любом случае, независимо от очередей или наличия завещания. На обязательную долю могут рассчитывать несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособный супруг и другие нетрудоспособные лица, находившиеся на его иждивении, пояснил парламентарий.



Ещё одна новелла закона - введение понятия наследственного договора. Наследственный договор может заключаться с любыми гражданами, которым человек хочет оставить наследство.



Этот договор будет определять порядок перехода прав на имущество к указанным в завещании гражданам или к третьим лицам. Договор может также возлагать на указанных в нем людей обязанность совершить после смерти наследодателя какие-либо действия имущественного или неимущественного характера.



Заключение такого соглашения не только с юридической стороны гарантирует его действительность, но и с психологической стороны создаст препятствия для его оспаривания, поскольку члены семьи участвовали в его заключении непосредственно.



"Возможность заключать наследственные договоры и составлять совместные завещания существует во многих странах мира уже более 100 лет. С их помощью можно заранее определить судьбу наследства и, тем самым, уменьшить вероятность конфликтов между наследниками", - отметил П.Крашенинников.



"AK&M" от 10.07.2018