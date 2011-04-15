China Baoli покупает 25.1% компании Yota Devices

Структура китайской China Baoli подписала соглашение с подконтрольной своему миноритарному акционеру Уинстону Си Trinity World Management на приобретение 25.1% в капитале Yota Devices. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы Гонконгской фондовой биржи.



По завершении сделки China Baoli станет крупнейшим акционером Yota Devices с долей 65.1%. Trinity World Management согласилась продать долю за $60 млн. Эта сумма будет покрыта акциями China Baoli, доля которых, как ожидается, составит 20.8%. Сама Trinity World Management приобретает 25.1% за $54 млн, то есть сможет заработать на перепродаже $6 млн. Вся Yota Devices по состоянию на 31 марта была оценена в $239 млн.



Совладельцами Yota Devices в июне выступали Telconet Capital Ltd Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (34.9%) и ГК "Ростех" (25.1%), причём последний в декабре 2017 года уже объявлял, что планирует продать эту долю консорциуму китайских инвесторов за 3 млрд руб. По состоянию на 5 июля в документах China Baoli в числе акционеров Yota Devices вместо Ростеха с долей 25.1% уже указывалась Trinity World Management. В Ростехе при этом сообщили, что рассматривают возможность реализации пакета, но сделка пока не закрыта.



Ранее, в феврале 2018 года, China Baoli выкупила 10% Yota Devices у структуры экс-гендиректора этой компании Владислава Мартынова. На тот момент вся Yota Devices была оценена в $155 млн, а доля В.Мартынова - в $15.5 млн. По условиям сделки, China Baoli должна была выплатить $500 тыс. деньгами и $15 млн - собственными акциями (как ожидалось, 2.4%). В марте был проведен первый транш по выпуску акций, а в сентябре ожидается второй.



По состоянию на 31 марта 2018 года выручка China Baoli от продаж третьего поколения YotaPhone, который был запущен в октябре 2017 года, составила 41 млн гонконгских долларов (около $5.2 млн). Это направление принесло China Baoli убыток в размере 118.6 млн гонконгских долларов ($15.1 млн). Yota Devices также имеет непогашенную задолженность перед China Baoli в размере $73.8 млн на 31 марта 2018 года, следует из документов компании.









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