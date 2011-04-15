Московский кредитный банк приступит к обслуживанию вкладчиков банка "Советский" не позднее 17 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



В соответствии с согласованным Банком России планом участия госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" в урегулировании обязательств банка "Советский", АСВ осуществило отбор банка-приобретателя части имущества и обязательств банка. Победителем конкурса признан МКБ, которому будут переданы обязательства перед кредиторами банка "Советский", требования которых подлежат удовлетворению в составе первой очереди (за исключением индивидуальных предпринимателей), что позволит сохранить вклады физлиц в полном объёме, включая вклады, превышающие страховую сумму — 1.4 млн руб.



Таким образом, МКБ примет на полное банковское обслуживание всех клиентов — физических лиц по договорам банковского вклада и банковского счёта на тех же условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Советский" 3 июля 2018 года. Решение Банка России принято в связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.









"AK&M" от 10.07.2018