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10/07/2018
14:04

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "Об оружии"

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "Об оружии". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Закон даёт право владельцам любого охотничьего, а также спортивного длинноствольного оружия самостоятельно снаряжать патроны к нему.При этом устанавливается запрет на продажу или передачу инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию гражданам, не имеющим разрешения на хранение и ношение такого оружия.

Физлица, впервые приобретающие охотничье огнестрельное длинноствольное оружие или спортивное огнестрельное длинноствольное оружие, будут обязаны пройти обучение безопасному, самостоятельному снаряжению патронов.

Как отмечается в пояснительной записке, необходимость принятия инициативы связана с тем, что "из-за введённых санкций обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию". "Наблюдается существенный рост цен на продукцию импортного производства, особенно в отношении патронов к нарезному огнестрельному оружию", отмечали авторы законопроекта, добавляя, что зачастую отечественные аналоги импортных патронов попросту отсутствуют.





"AK&M" от 10.07.2018
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