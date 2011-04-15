Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "Об оружии". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон даёт право владельцам любого охотничьего, а также спортивного длинноствольного оружия самостоятельно снаряжать патроны к нему.При этом устанавливается запрет на продажу или передачу инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию гражданам, не имеющим разрешения на хранение и ношение такого оружия.



Физлица, впервые приобретающие охотничье огнестрельное длинноствольное оружие или спортивное огнестрельное длинноствольное оружие, будут обязаны пройти обучение безопасному, самостоятельному снаряжению патронов.



Как отмечается в пояснительной записке, необходимость принятия инициативы связана с тем, что "из-за введённых санкций обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию". "Наблюдается существенный рост цен на продукцию импортного производства, особенно в отношении патронов к нарезному огнестрельному оружию", отмечали авторы законопроекта, добавляя, что зачастую отечественные аналоги импортных патронов попросту отсутствуют.











"AK&M" от 10.07.2018