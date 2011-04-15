Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в первом полугодии в стоимостном выражении составили $2.689 млрд

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в первом полугодии 2018 года в стоимостном выражении составили $2.689 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.



При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 6 месяцев 2018 года составила $2.639 млрд, бриллиантов - $49.9 млн.



АЛРОСА в июне текущего года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $390.3 млн.



Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $383.7 млн, бриллиантов - $6.6 млн.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 10.07.2018