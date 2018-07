Газпром не намерен третий год подряд мириться с нулевым ростом тарифа на транспорт газа независимых производителей. Отказ от индексации выльется в 17 млрд руб. убытка монополии, и в Газпроме рассматривают возможность подать в суд на ФАС. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Сами независимые производители - НОВАТЭК и Роснефть - считают, что транспортный тариф нужно не повышать, а снижать. Вопрос будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в пятницу, 13 июля.



По данным "Ъ", монополия представила в ФАС обоснование роста тарифа, согласно которому сегмент транспортировки газа независимых производителей для монополии убыточен и в случае нулевой индексации тарифа и в 2018 году Газпром получит 17 млрд руб. убытка в год.



Газпром - единственный собственник магистральных газопроводов в РФ, и поэтому другие производители газа, в том числе его основные конкуренты НОВАТЭК и Роснефть, должны платить монополии за транспортировку. Тарифы утверждаются государством, но последний раз повышались в 2015 году (на 2%), притом что в 2014 году индексации тоже не было. По текущим правилам, индексация транспортного тарифа должна происходить с 1 июля вместе с оптовыми ценами на газ, но в последние два года повышаются только оптовые цены.



В 2018 году правление ФАС также утвердило (на прошлой неделе) рост оптовых цен на 3.4%, но аналогичное повышение транспортного тарифа (заложено в социально-экономическом прогнозе Минэкономики) остается в подвешенном состоянии. По данным "Ъ", в Газпроме рассматривают возможность подать в суд на ФАС, если индексации не будет и на этот раз.



Принципиальность вопроса для Газпрома не только в том, что при росте тарифа на 2% в 2014-2017 годах накопленная инфляция за тот же период достигла около 35%. Стоимость транспорта газа составляет значительную долю в его конечной цене (до 60% для удаленных от мест добычи регионов). Индексация оптовых цен на газ при фиксированных транспортных затратах фактически повышает конкурентоспособность газа независимых производителей и дает им больше возможностей вытеснять Газпром из баланса отдельных потребителей или регионов. Наоборот, рост транспортного тарифа позволит Газпрому успешнее возвращать потребителей в Центральной России, которые в последние годы перешли к независимым.



НОВАТЭК и Роснефть выступают предсказуемо против повышения тарифа, считая даже нынешний уровень завышенным. В НОВАТЭКе подчеркнули, что до сих пор не принята методика расчёта экономически обоснованного уровня тарифа, Газпром не раскрывает все данные, необходимые для такого расчёта, и "до принятия методики нет смысла говорить о какой-то индексации". В компании считают, что текущий тариф выше экономически обоснованного "более чем на 20%". В Роснефти согласились, что "для повышения тарифа нет экономических предпосылок", и добавили, что оправдано его снижение. В НОВАТЭКе уточнили, что тарифы на хранение газа (хранилища принадлежат Газпрому) не регулируются, а Газпром ежегодно их повышает.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 10.07.2018