Пенсионерам будут предоставлены дополнительные компенсации на оплату взносов на капремонт. Во втором чтении принят законопроект, добавляющий к категории получателей региональных компенсаций семьи, в которых совместно проживают пенсионеры старше 70 лет и инвалиды I или II группы, говорится в сообщении Госдумы.



Документом предлагается с 1 января 2019 года расширить перечень собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет, которым субъекты РФ вправе предоставлять компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт.



"В настоящее время компенсации получают только одиноко проживающие неработающие пенсионеры старше 70 лет. Однако зачастую в составе таких семей есть инвалиды I или II группы, и они не могут воспользоваться предоставленной по закону "О социальной защите инвалидов" льготой на оплату ЖКХ, им приходится выбирать одну из двух. Законопроект устраняет эту правовую коллизию", - заявил первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, цитируемый в сообщении.



Парламентарий напомнил, что с 1 января 2016 года законами субъектов РФ может устанавливаться компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах гражданам, достигшим 70-80 лет. Ежегодно на эти цели из федерального бюджета выделяется почти 4 млрд руб.



В 83 субъектах Российской Федерации соответствующие нормативные правовые акты были приняты. Ещё в двух субъектах Российской Федерации - Кемеровской и Сахалинской области - соответствующие меры социальной поддержки уже были предусмотрены региональным законодательством.



Проект расширит круг граждан, получающих субсидии на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, он коснется дополнительно почти 200 тыс.человек, и потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета, в размере порядка 300 млн руб. ежегодно.



"AK&M" от 10.07.2018